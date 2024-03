Il direttore di Tuttosport Guidosulle colonne del quotidiano ha commentato la Juventus. Questo il commento:"La prima domanda è, la Juventus riuscirà a qualificarsi in Champions League o la perdita del secondo posto è solo l’inizio di un catastrofico scivolamento verso la zona senza Champions? La Juventus si è infilata in un tunnel psicoagonistico da cui non riesce a uscire. Perché i problemi non sono risolti? Negare che esista un tema allenatore è fare terrapiattismo; non per discutere il valore di Allegri ma per chiedersi se si trovi nel posto giusto al momento giusto".