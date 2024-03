Guidosulle colonne di Tuttosport ha svelato un retroscena su Massimiliano Allegri e la Juventus. Le sue parole:"Nel frattempo Allegri manda segnali, diretti e indiretti. È chiaro che avrebbe gradito discutere del suo futuro prima, forse anche la proposta di un rinnovo per allungare la durata del contratto, così come è chiaro che ritiene – peraltro giustamente – di essere perfettamente in linea con le richieste della società e della proprietà: squadra saldamente nelle prime quattro e semifinali di Coppa Italia da giocare. La società rinvia tutto a fine stagione e questo può anche essere un indizio, perché è vero che c’è tempo, ma se la volontà è davvero quella di continuare con lui, non ci vorrebbe molto a firmare, abbassando la pressione".