Guido Vaciago, direttore di Tuttosport ha parlato di come Allegri e la Juventus si sono lasciati: "Allegri è molto pentito per come sia finita con la Juventus". Il gornalista, ai microfoni di TuttiConvocati ha aggiunto: "Si immaginava Juve-Monza con la Coppa in mano, il giro di campo e il saluto dei tifosi, il modo migliore per chiudere. E' consapevole che se la sia negata per una pirlata ed è una cosa che lo turba". Vaciago, dopo l'accesa discussione avventura nel post partita di Juventus-Atalanta, con le minacce del tecnico nei suoi confronti, ha chiarito nei giorni scorsi dopo un incontro avvenuto con Allegri proprio prima dell'esonero.