Guido Vaciago ospite del nuovo episodio de L'Osservatorio Romano. Ecco cosa ci ha raccontato su Cristiano Ronaldo: "In questo momento lo vedo lontano dalla Juve come volontà. Credo che un giocatore che voglia rimanere alla Juventus, alla domanda posta in conferenza stampa pre partita di qualche giorno fa, non risponde con quel messaggio criptico... Ha un contratto che lo lega ancora un anno e la risposta più banale è proprio su quello. Mi fa pensare che si stia guardando intorno. Davanti a un'opportunità, ci pensa e magari la coglie...".



OR torna LIVE domani alle 18.15 con Marcello Chirico e Antonio Romano, ospite: Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport.