"Arthur non si vende, è frutto di una plusvalenza e a bilancio è a una cifra incredibile. E non penso ci siano offerte per lui". Dunque, come si aggiusta il centrocampo? Ce lo racconta Guido Vaciago, firma di Tuttosport: "Bentancur e Rabiot, in attesa di Manuel Locatelli".



Locatelli che, per Vaciago, è il primo nome per la Juventus: "Non lo do per fatto, ma credo che sia l'operazione più calda in questo momento. E tecnicamente la più vicina, acnhe temporalmente".



