Come racconta La Gazzetta dello Sport, al momento sul green pass ci sono due scenari. Il primo: si decide per l’obbligo di super green pass, probabilmente a partire dal primo febbraio, per consentire a chi non l’ha fatto di vaccinarsi, per i 23 milioni di lavoratori. Il secondo: il super green pass non vale per tutti, ma per impianti sciistici, palestre, piscine, sport di squadra e di contatto. In pratica dal 10 gennaio per tre quarti dei 12 milioni di tesserati alle federazioni e agli enti di promozione. Resterebbero fuori, per citare le discipline più popolari, solo tennis (e padel), atletica e ciclismo.



I calciatori rientrano nell'obbligo di vaccino? C’è qualche dubbio legale che ancora non si è dissipato.