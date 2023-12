24 dicembre dalle 10:30 alle 14:30

26 dicembre dalle 14:00 alle 19:30

30 dicembre, giorno di Juve-Roma, dalle 09:30 alle 20:00

31 dicembre dalle 09:30 alle 14:30

1 gennaio dalle 14:00 alle 19:30

4 gennaio, giorno di Juve-Salernitana, dalle 10:30 alle 20:00

DaAperti, insieme, per vivere le vacanze invernali più bianconere di sempre! Lo Juventus Museum, dal 23 dicembre al 7 gennaio, sarà sempre aperto, eccezion fatta per il 25 dicembre.L’orario sarà 10.30-19.30, con alcune variazioni su date specifiche:In tutte le fasce di apertura del Museo sono in programma gli Stadium Tour, e non dimenticate le giornate dedicate alla nuovissima iniziativa per i più giovani, il "Kids Holidays Pack", l'esclusiva opportunità di vivere il mondo Juventus a 360° anche durante le festività natalizie e, nello specifico, nelle giornate del 27, 28 e 29 dicembre 2023 e del 2 e 3 gennaio 2024.Stiamo parlando di un "pacchetto" che prevede la visita di due luoghi "sacri", lo Juventus Musem e l'Allianz Stadium. Visite speciali, arricchite dalla partecipazione a un laboratorio di tipo "edu-tainment", sullo stile di una escape room, di una caccia al tesoro. E poi ancora tante altre sorprese!