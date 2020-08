Il portiere della Juve Wojciech Szczesny e sua moglie Marina Luczenko hanno scelto di trascorrere di nuovo in Grecia, precisamente a Mykonos, queste brevi vacanze estive. "Amo questo posto e amo tornare qui" ha scritto la popstar polacca su Instagram nel primo di una lunga serie di post pubblicati dalla Grecia… ma più che le sue parole sono stati gli scatti in bikini a lasciare i suoi follower a bocca aperta! Lo stesso giocatore bianconero, commentando una delle ultime immagini, ha usato l'arma dell'ironia per districarsi fra i vari complimenti: "Che scandalo! E ora cosa diranno tuo marito, il postino e l'insegnante di geografia?"