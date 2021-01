L’edizione odierna di Tuttosport ha raccontato come si è sviluppata l’amicizia tra Dybala e De Paul, stasera rivali in occasione della sfida tra Juventus e Udinese: “Un’amicizia duratura quella che lega la Joya e De Paul: i due sono quasi coetanei, separati soltanto da sei mesi (il bianconero juventino è nato il 15 novembre 1993, il bianconero friulano il 24 maggio 1994). Si conoscono da quanto Dybala giocava a Palermo, prima ancora che il centrocampista sbarcasse in Italia, nel 2016. Poi il legame si è cementato in Nazionale, dove hanno condiviso lo spogliatoio e il terzo posto in Coppa America con l’Argentina. Infine, l’amicizia è continuata anche fuori dal campo e ha coinvolto le rispettive compagne, Oriana Sabatini e Cami Homs. Insieme, le due coppie hanno trascorso le vacanze estive nel 2019, tra Miami e i Caraibi, e nel 2020, volanda a Ibiza. Anche se Torino e Udine non sono proprio vicine, è capitato anche che la Joya sia andato a trovare l’amico in Friuli o che si siano trovati a metà strada, sfruttando magari qualche pausa per una gita fuori porta”.