La Juventus ha ripreso a lavorare per la prossima stagione, con un "nuovo" Massimiliano Allegri a comandare le operazioni dalla panchina. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola c'è unLa squadra deve ritrovare quelle motivazioni e quella fame che aveva perso alla fine del suo precedente ciclo, e che in questi due anni con Sarri e Pirlo poche volte è venuta davvero fuori. Semmai è venuta meno.Il diktat di Max ai suoi è chiarissimo: far girare velocemente il pallone, così gli avversari non possono mettere il piede e intercettare. Semplice no?Non giocare all'indietro, ma guardare sempre avanti e andare in verticale appena si può. Questa è l'evoluzione del calcio!Naturalmente questo dev'essere l'obiettivo ultimo da raggiungere attraverso il tris di caratteristiche elencate sopra. Qualcosa che Allegri conosce bene alla Juve. Ora c'è da cambiare le cose, per riacquisire quello che c'è stato fino a pochissimi anni fa.