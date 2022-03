Consapevolezza. Questa la parola d'ordine a Vinovo, in vista dei quarti di finale di Youth League dove la Juve Primavera affronta il Liverpool. Consapevolezza dei propri mezzi, perché quella di Bonatti è una squadra forte, protagonista di un percorso europeo di altissimo livello, che può giocarsela contro tutte. Consapevolezza, anche, che i giovani bianconeri stanno scrivendo un piccolo pezzo di storia del club. Tutte le premesse, quindi, per un pomeriggio entusiasmante.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: In attesa

Liverpool: In attesa



Arbitro: Rohit Saggi (NOR)



