di Marco Amato, inviato a Vinovo

Risultato storico per la Juventus Primavera e per tutto il settore giovanile bianconero. L’Under 19 batte il Liverpool 2 a 0 ai quarti di finale di Youth League, grazie alle reti di Miretti e Chibozo, e conquista l’accesso alle semifinali della competizione, per la prima volta. Una partita dominata per larghi tratti, tantissime le occasioni sprecate, giocata su livelli altissimi sia a livello di costruzione del gioco che di attenzione difensiva. La Primavera di Bonatti si conferma, una volta di più, un gioiello che cresce tra le mura di Vinovo. Il risultato europeo è stupefacente, ma non arriva certo per caso.



LE PAGELLE



SENKO 6.5 - Il Liverpool si fa vedere poco dalle sue parti, ma quando serve risponde presente



TURICCHIA 7 - Sulla corsia sinistra, il cartello: "Non si passa". Dalle sue parti, Mabaya prova più volte a fondare, ma viene rimbalzato come trovasse un muro di gomma



NZOUANGO 7 - Alza e abbassa la linea difensiva a suo piacimento, è il leader del reparto e si fa sentire, con la voce e, soprattutto, con i tanti interventi decisivi in chiusura



MUHAREMOVIC 7 - Una piccola sbavatura nel primo tempo regala un'occasione ai Reds, per il resto è impeccabile



SAVONA 7 - Consuma la fascia a forza di avanti e indietro. bene in copertura, ma è davanti che si fa sempre trovare pronto, con i tempi giusti, e dalla destra pennella diversi cross interessanti ILING 7 - Concreto. Magari meno appariscente del solito, ma fa tante cose utili per la squadra, sia in avanti che in fase di ripiegamento



BONETTI 7 - Lo diciamo da tempo, la sua crescita, in questa stagione, è esponenziale. Oggi era l'esame di maturità: il candidato può tornare a casa con la promozione a pieni voti. Tecnica e sostanza, cambi di campo e interdizione: fa tutto



MIRETTI 8 - Come un facchino, carica sul suo carrello le responsabilità della squadra in fase di costruzione. Ha voglia di giocare ed essere determinate, a volte troppa e per questo capita che perda lucidità. In ogni caso, averlo o non averlo in mezzo al campo fa tutta la differenza del mondo, così come tutta la differenza del mondo la fa il colpo da biliardo a sbloccare il match



MULAZZI 7.5 - Sì la corsa, sì la tecnica, sì l'essere sempre determinante. Ma più di tutto: l'intelligenza che mette in campo, sempre la cosa giusta al momento giusto. Quel qualcosa in più che fa ben sperare per il futuro



CHIBOZO 8 - Mette il punto finale al match con il gol del 2 a 0. Ma prima di questo, con i suoi strappi mette in costante agitazione la difesa avversariae con il suo lavoro di raccordo lega il gioco ed è fondamentale per la manovra avanzata



SOULE' 7 - Il tacco per liberare Miretti, nell'azione dell'1 a 0. Un gioiello che vale il prezzo del biglietto, come si dice in questi casi. Prima, tante cose belle, ma spreca occasioni in serie



All. BONATTI 8.5 - Tutto il mondo Juve a Vinovo ad osservare il suo lavoro. Prende la penna e scrive un nuovo capitolo della storia del settore giovanile bianconero. Chapeau