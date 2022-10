Poco brillante, sporca, imprecisa, ma contava solo la vittoria. Latorna dalla trasferta in Svizzera con i primi tre punti della fase a gironi: contro lofinisce 2 a 0 per le bianconere. Partita difficile per le ragazze di Montemurro che faticano a sbloccare il match e sembrano essere ancora lontane dalla forma migliore. Come detto, però, contava solo la vittoria e iniziare al meglio questo percorso: contro Arsenal e Lione, però, ci vorrà altro.- Per la maggior parte del tempo è spettatrice non pagante, ma quando è impegnata dimostra di essere sul pezzo- Nel primo tempo dai suoi cross nascono potenziali occasioni pericolose. Poi cala, ma in fase difensiva è sempre precisa- Lo Zurigo sogna l'impresa; se rimane solo un sogno è anche grazie a lei- Poco impegnata, ma sempre concentrata e puntuale- Poco dopo l'ora di gioco è in ginocchio a tirare pugni sul terreno di gioco. Frustrazione che è frutto di una prestazione condita da tanti errori e poca spinta. Capita anche alle migliori- Galleggia in mezzo al campo senza riuscire a trovare gli spazi e il ritmo per inserirsi- Pulita nel far girare palla, ma troppo spesso la manovra e lenta e scolastica, con poche verticalizzazioni (Dal 67'- Entra con il piglio giusto e mette lo zampino nell'azione dell'1 a 0)- Qualità, dribbling e gioco verticale, nella ripresa cala vistosamente ma un ultimo spunto porta al 2 a 0. Per fare un ulteriore step di crescita deve migliorare in fase finalizzativa- La sufficienza arriva per il gol pesantissimo che sblocca un match complicato. Per il resto, appare lontana dalla forma migliore (Dal 78'- Entra, segna e chiude la partita: meglio di così...)- La manovra offensiva passa sempre da lei, è il riferimento offensivo che tutte le centrocampiste sognano. Protegge palla e trova sempre modo e tempi per fare la sponda per le compagne, come nell'occasione del gol di Cernoia: la sua è una giocata intelligentissima- Qualche buon inserimento e tanta fatica nel provare a scardinare la difesa avversaria (Dal 67'- Cambia volto e ritmo alla fase offensiva, alla partita, prezioso il suo contributo nel gol dell' 1 a 0)- Grosso punto di domanda sulle scelte iniziali, soprattutto in avanti. La aggiusta con i cambi, contava vincere e mettere 3 punti in cascina, ma era lecito aspettarsi qualcosa in più dalla sua Juve