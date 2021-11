Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato, dopo i sorteggi. Chi si sarebbe aspettato che, a questo punto, le Juventus Women sarebbero state una candidata credibile per il passaggio del turno, in un girone composto da due corazzate del calcio femminile contro Chelsea e Wolfsburg. Ora, la sfida decisiva, contro le tedesche, dopo il 2 a 2 dell'andata. Una sfida che dirà - come sottolineato anche da Montemurro -, a che punto è la squadra, che questa volta non potrà contare sull'effetto Stadium.(4-3-3): Schult; Janssen, Doorsoun-Khajeh, Wedemeyer, Hendrich; Oberdorf, Roord, Lattwein; Knaak, Wassmuth, Huth.. Kassen, Weiss, Wilms, Bremer, Blasse, Starke, Smits, Svava, Blomqvist, van de Sanden, Cordes.. Stroot(4-3-3): Peyraud-Magnin; Boattin, Gama, Salvai, Lenzini; Cernoia, Pedersen, Rosucci; Hurtig, Girelli, Bonansea.. Aprile, Soggiu, Hyyrynen, Nilden, Staskova, Lundorf, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Beccari, Pfattner.Montemurro