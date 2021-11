Le Juventus Women vincono 1 a 0 contro il Wolfsburg e superano le tedesche al secondo posto del girone di Uefa Women's Champions League. Una prestazione maiuscola delle bianconere, che hanno corretto tutte le criticità dell'andata e meritato ampiamente la vittoria. Di seguito le pagelle del match- Sempre attenta e concentrata, una serie di decisioni intelligenti in uscita aiutano tutto il reparto difensivo- Qualche imprecisione dal punto di vista tecnico, con palla tra i piedi, ma dietro è ancora una volta una diga- Sempre sul pezzo, grande concentrazione e grandissima precisione negli interventi- Nel finale va un po' di apnea, ma è giustificata dal fatto che per più di un'ora insegue ovunque le avversarie- All'esordio da titolare nella fase a gironi della Champions. Tensione? Non sa cosa sia; al contrario sa bene come si limitano le avversarie e come si vada in anticipo- Come all'andata, stava soffrendo un po' la maggior fisicità delle avversarie, ma stava sopperendo con grande generosità. Costretta a uscire per un brutto infortunio alla caviglia (Dal 21'- L'ingresso, a freddo, non è dei più semplici. Ci mette un po' a carburare, ma poi la sua posizione tra le linee diventa preziosa per la manovra offensiva. Ancora una volta, come all'andata, le sue verticalizzazioni sono un fattore)- La sua prestazione cambia il volto alla squadra, rispetto all'andata. Le tedesche, grazie al lavoro di Pedersen, non trovano più lo spazio concesso all'Allianz: la danese si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, per strapare palla e ribaltare l'azione- Anche per lei, vale quanto sopra. Questa sera, il centrocampo funziona, e funziona alla grande. Sta qui, nelle prestazioni di Rosucci e Pedersen la chiave del match, che è molto diverso rispetto all'andata. La centrocampista azzurra corre da una parte all'altra e nei contrasti non si vede più la differenza notata allo Stadium. In tutto questo, è lei a dare il via all'azione dell'1 a 0- Primo tempo male, mai veramente nel vivo del gioco. Poi, diventa decisiva: con il suo tentativo di anticipo condiziona l'intervento dell'avversaria che infila nella sua porta. Cresce anche in intensità e dà una grossa mano a coprire le avanzate avversarie (Dall'84' BONFANTINI sv)- Anche stasera decisiva: dopo il gol arriva l'assist. Ugualmente prezioso il lavoro sporco che fa per tutto il match: lotta, sgomita, tiene la palla alta, fa rifiatare la squadra (Dal 70'- La sua fisicità a servizio della squadra, palla a lei per tenere alta la squadra e tirare una boccata d'ossigeno. In più, un gol pesantissimo che chiude la partita)- Peccato per alcune scelte sbagliate, alcune piccole imprecisioni nel primo tempo. Nonostante questo, però, le sue accelerate seminano il panico nella difesa del Wolfsburg ed è sua la prima pericolosissima occasione bianconera. A fine partita, lucidissima a servire l'assist per Staskova- Coach Montemurro voleva vedere, stasera, a che punto fosse la squadra. Può tornare a Vinovo con soddisfazione, il suo lavoro sta pagando e la Juve, soprattutto in campo europeo, ha fatto una crescita esponenziale