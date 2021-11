Giornata di vigilia per le Juventus Women, che domani affronteranno il Wolfsburg in Uefa Women's Champions League. Sfida cruciale, per decidere i destini delle due squadre. A fischiare l'inizio del match, alle ore 18:45, sarà la direttrice di gara spagnola ​Marta Huerta De Aza. Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro

Marta Huerta De Aza ESP

Assistenti

Guadalupe Porras Ayuso ESP

Eliana Fernández González ESP

Quarto arbitro

Ainara Acevedo ESP

Arbitro Marta Huerta De Aza ESP Assistenti Guadalupe Porras Ayuso ESP Eliana Fernández González ESP Quarto arbitro Ainara Acevedo ESP Marta Huerta De Aza ESP

Assistenti Guadalupe Porras Ayuso ESP Eliana Fernández González ESP