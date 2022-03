di Marco Amato, inviato a Vinovo

Adesso sì, arriva il bello. È la vigilia, quando le emozioni si mescolano tra l'elettricità dell'attesa che è come una scossa e l'ansia che rischia di pesare sulle gambe. Domani, la Juventus Women affronterà il Lione all'Allianz Stadium, per la gara valevole per l'andata dei quarti di finale di Uefa Women's Champions League. Una sfida contro una delle big del calcio femminile, una sfida per continuare a coltivare il sogno europeo.



La diretta testuale dell'allenamento



11:50 - Inizia l'allenamento della Juventus Women. Lenzini entra in campo prima delel compagne per cominciare il riscaldamento



11:55 - Bonansea ha recuperato e lavora in gruppo



