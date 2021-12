Prima di tutto, l'impresa sportiva. Non si può parlare di niente di meno, in riferimento al passaggio del turno della Juventus Women in Uefa Women's Champions League. Oltre a questo, però, c'è anche il guadagno economico. A rivelare le cifre è Forbes:"Con la UEFA che ha centralizzato i diritti televisivi e commerciali per la prima volta in questa stagione, alle sedici squadre che si sono qualificate per giocare nella fase a gironi è stato garantito un pagamento "di partenza" di 400.000 euro (452.579 dollari). Questo è integrato da bonus di performance di 50.000 € (56.577 $) per ogni vittoria e 17.000 € (19.236 $) per un pareggio"Dai risultati, quindi, la Juventus guadagnerà 184 mila euro, in virtù di 3 vittorie e 2 pareggi nel girone.L'accesso ai quarti di finale di UWCL, invece, vale 160 mila euro.