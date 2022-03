Dal sito ufficiale della Juventus:



Mercoledì 23 marzo, alle ore 18:45, le Juventus Women saranno attese all'Allianz Stadium per affrontare l'Olympique Lyonnais nella storica gara di andata dei quarti di finale della Women's Champions League.



Prima di questa grande sfida, la Primavera femminile di Coach Silvia Piccini affronterà in amichevole l'Under 20 della formazione francese. L'incontro si disputerà a Vinovo, alle ore 14:15, sul campo "Ale e Ricky" e sarà aperto al pubblico (75% della capienza).



Al termine entrambe le squadre si sposteranno all’Allianz Stadium proprio per assistere alla gara di Women's Champions League delle due Prime Squadre.