Le parole di Joein conferenza stampa:- "La prima di Champions, tutti vogliamo partire al meglio, i 3 punti sono fondamentali. Bisogna solo pensare di andare avanti, prendere questi punti importanti e mettere pressione alle altre. Lo Zurigo è una squadra organizzata, dobbiamo stare attenti alle ripartenze".- "Cambia l'atteggiamento delle altre squadre sulla Juve, quello che pensano di noi ed è importante. Adesso è una Juve che può fare cose importanti e le altre prendono noi con una diversa mentalità. Importante che noi abbiamo umiltà, il nostro obiettivo è che vogliamo essere tra i top considerati in Europa e quest'anno sarà ancora più difficile. Adesso tutti aspettano la Juve".- "Abbiamo una rosa che sta bene, grande lavoro del nostro staff tecnico e medico, tutti stanno bene. Tutti si aspettano di far parte di questa partita ma capiscono che la Champions è fatta di momenti, abbiamo visto l'importanza di chi inizia e di chi entra. L'importanza è l'esperienza del gruppo".- "Lineth speriamo arrivi in questi giorni, con un grande benvenuto. Momenti difficili per lei e l'aspettiamo. Sofie sta bene".- "La cosa che mi ha stupito è che tante di queste ragazze non hanno capito che sono giocatrici di grande partite. Giocatrici come Barbara che hanno giocato al top capiscono ogni momento della gara. Contentissimo sia tornata, ma lei capisce bene la sua situazione, fa parte di un gruppo che ci crede, crede di andare avanti".-"Sì, Arsenal e Lione sono favorite. Siamo nuovi in questo cammino e loro sono assolutamente favoriti e non scordiamo lo Zurigo. Vogliono fare una grande prestazione e dobbiamo essere molto attenti".