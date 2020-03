La notizia, stavolta positiva, del giorno è sicuramente l'assegnazione della finale di UWCL a Torino. Allo Stadium si disputerà la finale femminile del 2022. A riguardo ha parlato il presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani. Ecco le sue parole ai canali della FIGC:"​Siamo orgogliosi di ospitare a Torino la finale della Champions League Femminile 2022. Dietro a questa assegnazioni si cela un gran lavoro di squadra, iniziato ancor prima del mio arrivo in Divisione. Era importante raggiungere questo traguardo per dare ancor più visibilità a tutto il movimento. Sarà la prima edizione della maggior competizione continentale per club con la nuova formula UEFA a 16 squadre, con quattro gironi da quattro e sfide di andata e ritorno tra tutte le partecipanti".