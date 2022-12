Dentro o fuori. Laha solo un risultato, la vittoria, per conquistare il passaggio ai quarti di, stesso risultato raggiunto nella passata stagione. Di fronte, però, ci saranno le campionesse d'Europa in carica, il, che dalla gara d'andata hanno recuperato diverse calciatrici assenti nella prima sfida. Reduci dalla larga vittoria contro lo Zurigo, le bianconere hanno già insegnato che le imprese europee si possono non solo sognare, ma anche concretizzare in campo.: in attesa: in attesa: Jana Adámková CZE