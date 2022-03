Per continuare a sognare, per continuare a scrivere la storia, per inseguire la finale che si giocherà a Torino. Questa sera la Juventus Women si gioca il passaggio alle semifinali di Uefa Women's Champions League contro una delle squadre più forti, una delle società più solide, del panorama calcistico femminile: il Lione. Lo fa forte della vittoria per 2 a 1 dell'andata, ma consapevole che le francesi inizieranno forte, per provare ad indirizzare il match.



IL TABELLINO



Lione-Juventus Women: 0-0



Marcatrici:



Lione (4-3-3): Endler; Bacha, Renard, Buchanan, Bathy; Macario, Egurrola, Horan; Malard, Hegerberg, Cascarino. A disp. Bouhaddi, Holmgren, Morroni, Henry, Gunnarsdottir, Marozsan, Sombath, Laurent, Cayman, Benyahia, Sylla. All. Bompastor



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. A disp. Aprile, Forcinella, Hyyrynen, Nilden, Staskova, Lundorf, Grosso, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Panzeri. All. Montemurro



Ammonizioni:



Arbitro: Riem Hussein GER



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



1' - Via al match!