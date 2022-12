Che peccato! La Juventus Women non va oltre lo 0 a 0 contro il Lione e saluta la Women’s Champions League. Paradossalmente, le bianconere escono dopo aver messo in scena una delle migliori prestazioni europee della loro storia. Per alcuni tratti, hanno avuto il pallino del gioco in casa delle campionesse d’Europa, le hanno spaventata, hanno ribadito ancora una volta di essere arrivate a quel livello, probabilmente stasera più che mai.- Quando non inquadrata mette il cappellino con fogli di giornale e sulla linea di porta costruisce un muro di mattoni. Insuperabile questa sera.- bene nelle letture difensive e nelle diagonali per evitare sorprese sul secondo palo. Si vede poco in fase di spinta. (Dal 90' DULJAN sv)- Qualche errore di posizionamento dovuto alla poca esperienza nel ruolo, comunque una gara attenta la sua.- Si riconferma leader della linea difensiva bianconera, non perde la concentrazione nemmeno per una frazione di secondo.- Cascarino la manda fuori giri nella parte centrale del primo tempo e la costringe a qualche errore di troppo. Prima e dopo, però, recupera tanti palloni e impedisce alla diretta avversaria di andare al cross- Cattiva nei recuperi, come se il pallone gli appartenesse da sempre e vederlo nei piedi delle francesi fosse un torto. Poco precisa, però, in fase di rifinitura. (Dall' 83' CANTORE sv)- Come Game of Thrones, la sua partita è "Le cronache del ghiaccio e del fuoco". Fredda nel far girare la palla da una parte all'altra del campo, arde quando c'è da strappare il pallone alle avversarie.- La sua tecnica, la capacità di avanzare palla al piede, permette al centrocampo bianconero di avere maggiore qualità e alzare il baricentro: preziosissima!- Quando si accende crea scompiglio nella difesa francese. Peccato perché nelal prima parte di match é un po' lontana dal vivo del gioco. (Dal 90' BONFANTINI sv)- Come al solito tanta corsa e sacrificio, ma si vede poco negli ultimi metri.- Qualche imprecisione, ma praticamente tutte le azioni pericolose della Juventus arrivano dalle sue iniziative. Lo abbiamo detto, lo ribadiamo, le sue caratteristiche erano quelle che mancavano alla Juve in Europa. Qualche dubbio su due interventi che subisce in area, almeno uno avrebbe meritato il penalty- Tosta, concentrata, brillante e di qualità. La Juve preparata in settimana e che scende all'OL Parc mette in scena una delle migliori prestazioni europee delle bianconere. Questo aumenta l'amarezza, ma questa sera non si può che applaudire.