Una partita tutto sommato tranquilla per la tedesca Riem Hussein, arbitro del match del Groupama Stadium tra Lione e Juventus Women. 3-1 il risultato finale, che ha condannato le bianconere all'eliminazione dalla Champions League, ma a testa altissima.



Rivivi i principali episodi da moviola analizzati in diretta:



90' + 4 - Giallo per Hegelberg



84' - GOL JUVE! Staskova accorcia le distanze



80' - Ammonita anche Lundorf



73' - Tris del Lione. Splendido gol di Macario



71' - Cartellino giallo per Horan, che atterra Bonfantini con un brutto fallo



46' - Si riparte!



45' + 1 - Fine primo tempo



45' - Ammonita Egurrola, colpevole di un fallo da dietro su Bonansea. Diffidata, salterà il prossimo match di UWCL



35' - Raddoppio Lione. Gol di Malard, brava ad anticipare Lenzini di testa. Anche in questo caso, nessun dubbio sulla posizione



33' - Gol Lione, a segno con Hegerberg di testa. Nessun dubbio sulla sua posizione



17' - Giallo per Girelli. L'attaccante interviene duramente su Renard, ammonizione giusta



1' - Al via il match!



Arbitro: Hussein



Assistenti: Rafalski, Kourompylia



IV ufficiale: Antoniou



Var: Zwayer



Assistente Var: Borsch