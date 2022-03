di Marco Amato, inviato a Vinovo

Un'ultima sgambata, per sciogliere muscoli e mente, prima del viaggio in direzione Lione. La Juventus Women si ritrova oggi al Training Center di Vinovo, per l'allenamento di rifinitura della vigilia del match contro il Lione, valevole per il quarto di finale di ritorno di Uefa Women's Champions League. All'andata le bianconere hanno avuto la meglio, con il risultato di 2 a 1, ma domani sarà tutta un'altra storia, per scrivere un altro capitolo di storia.

