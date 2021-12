Si svolgerà lunedì il sorteggio per la prossima fase della, che ha visto la squadra femminile dellaconquistare una storica qualificazione arrivando seconda nel proprio girone alle spalle del Wolfsburg. Una vera e propria impresa per le bianconere, che però non avranno vita facile. A marzo, infatti, saranno attese da una sfida a eliminazione diretta, con gara di andata e di ritorno, contro una tra: in sostanza, una fra le formazioni "in rosa" più forti al mondo. I quarti di finale si giocheranno il 22-23 e 30-31 marzo 2022.