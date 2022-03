di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

In conferenza stampa, Martina Rosucci presenta il quarto di finale di Uefa Women's Champions League di domani, tra Juventus Women e Lione:



SENSAZIONI - "La Champions è la Champions, è così, un'emozione che non si può spiegare. Una carica e un'energia diversa, una partita che si prepara da sola, a livello calcistico e motivazionale. Ci trasformiamo"



LIONE - "Un po' una persecuzione in Champions. Cambiato tutto dalla prima volta con il Brescia. era già cambiata la situazione l'anno scorso, abbiamo perso solo negli ultimi minuti. Oggi arriviamo con più consapevolezza. Il percorso nei gironi ci è servito ad acquisire consapevolezza che mancava in Europa e che la formula del girone ci ha aiutato ad acquisire. L'esperienza europea fa crescere"



INTER - "Tante partite ravvicinate è una fortuna, abbiamo imparato a gestire le forze per essere al top. Pensiamo partita dopo partita. Sabato eravamo concentrate su Napoli"



COSA HA INSEGNATO LA PARTITA DELL'ANNO SCORSO - "All'andata siamo state sfrontate, quasi spavalde e le abbiamo messe in difficoltà. La differenza tra andata e ritorno. Non avevamo niente da perdere come non avremo niente da perdere. La pressione non è su di noi, loro hanno vinto 6 Champions negli ultimi 10 anni. Non abbiamo nulla da perdere"



COME IL MONDIALE - "Al Mondiale non avevamo nessuna aspettativa, ora l'Italia ha un nome, la Juve ha un nome. All'inizio sei sorpresa poi ti conoscono. Siamo outsider e questo è un punto a nostro favore. Concordo con Gama, ricorda un po' il MOndiale, partite belle da giocare, la concentrazione deve esserci fino alla fine"



COME TI TRASFORMI IN CHAMPIONS - "Una cosa inconscia, non dovrebbe essere così, ma la Champions dà qualcosa in più. Non saprei dirti in cosa cambio, il livello di concentrazione deve essere alle stelle"



MOMENTI DIFFICILE - "Ci sono nel calcio, abbiamo giocato 10 partite in più delle altre, la stanchezza si è vista. Ora stiamo meglio le ultime partite sono la dimostrazione, abbiamo ripreso a giocare secondo le nostre idee, siamo in un buon momento. Ma la Champions è la Champions, non c'è momento che tenga"



ALLIANZ STADIUM - "I tifosi sono importantissimi, quando senti il sostegno, ci sono stati dei momenti con Chelsea e Wolfsburg dove li abbiamo sentiti e ci hanno dato una spinta in più. Spero che domani gli juventini siano con noi, lo spero per noi e per il movimento"