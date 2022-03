di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Coach Montemurro, in conferenza stampa, presenta il match dei quarti di finale di Uefa Women's Champions League tra la sua Juventus Women e il Lione:



COME SI PREPARA - "Grandi motivazioni, come allenatore devo solo dare fiducia per crederci. Siamo a livello, ho sempre puntato sulla prestazione se facciamo una bella gara le emozioni individuali ci portano ai livelli che ci competono"



LENZINI - "Contento di averla in gruppo, valuteremo, dobbiamo considerare domani sera e le partite che arriveranno. Contento di averla in gruppo"



CHE TIPO DI PARTITA - "Il Lione è la squadra favorita, hanno dimostrato di avere giocatrici di alta qualità, sono una squadra di altissimo livello. La Champions vive di momenti, di fasi della partita. Bisogna trovare il giusto atteggiamento"



ANSIA O LEGGEREZZA - "Per me ogni partita è divertimento, questo è il livello che dobbiamo ottenere. Siamo contenti di stare a questo livello, lavoriamo tutta la vita per queste occasioni"



CONDIZIONE FISICA - "Finalmente siamo usciti da questa stanchezza mentale, abbiamo di nuovo trovato il divertimento di gioco, il nostro modo di fare, ci siamo rinfrescati nelle ultime due settimane. Non abbiamo trovato una soluzione, abbiamo deciso di continuare sul nostro lavoro e ora la squadra sta bene"



NILDEN - "La bellezza della squadra è che ho soluzione a gara in corso. non è una situazione di chi parte nei 90 e chi dopo, bisogna vedere i momenti. La crescita di Amanda si è vista, anche lei come tante può essere una soluzione, sono fortunato ad avere tante soluzioni"



ALLENATORE LIONE - "Primo anno che ha il Lione, prendere una squadra con giocatrici di alto livello non è facile gestire un gruppo così"

ALLIANZ STADIUM - "Adesso siamo abituati e vogliamo di più, i tifosi vengono a vedere una grande partita, devo ringraziare la società di averci dato questa occasione"



L'ANNO SCORSO - "Difficile fare un paragone, diversa squadra, diverso approccio. Penso che il livello calcistico sarà alto ma è difficile fare un paragone con l'anno scorso tutto è diverso"