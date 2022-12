Nel gelo dell'Allianz Stadium la Juventus Women si regala una prestazione e un risultato da incartare e mettere sotto l'albero di Natale, in attesa della sfida decisiva del 21 dicembre contro il Lione che deciderà le sorti delle bianconere in chiave qualificazione.- Ordinaria amministrazione, da segnalare solo un'uscita un po' avventata nel primo tempo e al 65' una parata decisiva- Ordinata dietro, davanti lo spazio ci sarebbe ma non ne approfitta (Dal 53'- Una buona prestazione, con la speranza di rientrare nelle rotazioni con più continuità)- Questa sera non si passa, lo rende chiaro fin da subito- Come la compagna di reparto, chiude sulle ripartenze avversarie- Qualche errore in avvio, tempo di scrollarsi di dosso un po' di ghiaccio e tornare sui livelli che le competono- Tra le linee avversarie è porto sicuro e raccordo per le compagne, la sua intelligenza tattica é sempre un'arma in più (Dal 69'- Nella posizione di Caruso, ma incide meno)- Qualche piccola sbavatura che non macchia una buona prestazione (Dal 78' ROSUCCI sv)- La sua tecnica in mezzo al campo aumenta la qualità complessiva della manovra- Scende in campo con licenza di divertirsi e divertire: ci riesce alla grande (Dal 69'- Prova a lasciare il segno e regalarsi un'altra notte europea da ricordare, qualche spunto ma non trova la via del gol)- 4 gol e un messaggio: per chi avesse dubbi sì, è tornata! (Dal 78' CANTORE sv)- Imprendibile, decisiva, micidiale... volendo possiamo continuare tutta la sera con gli aggettivi per esaltare la sua prestazione. Lascia il campo in braccio allo staff medico, brutta distorsione alla caviglia per lei, unica nota negativa di serata- Non era facile dopo il posticipo, non era facile dopo il gol nei primi minuti: ma la sua squadra non perde mai la concentrazione, gioca bene e segna. Adesso appuntamento a Lione