Ci siamo. È arrivata l'ultima giornata della fase a gironi dellae, contro ogni previsione, laha buone possibilità di passare il turno. Questa sera l'ultima partita, quella decisiva, contro il. non serve fare calcoli, non serve guardare a Wolfsburg-Chelsea perché, come detto da coach Montemurro, l'obiettivo è quello di vincere, conquistare 3 punti e blindare la qualificazione ai quarti di finale.: 0-0Peyraud-Magnin; Lundorf, Lenzini, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig.. Aprile, Hyyrynen, Gama, Nilden, Cernoia, Staskova, Giai, Zamanian, Bonfantini, Pfattner.: Montemurro: Pereira; Mendes, Spalti, Felber, Soulard; Tufo, Padilla-Bidas, Maendly, Lagonia, Nakkach; Boho Sayo.. Droz, Bourma, Tamplin, Peiro Gimenez, Guede Redondo, Fleury.: Severac: ​Jelena Cvetković SRB14' - Ancora Hurtig, imbucata da Salvai, questa volta il pallone esce a fil di palo12' - GOL JUVE, punizione battuta con furbizia dalle bianconere, Boattin serve Bonansea che mette in mezzo, Hurtig al volo segna l'1 a 07' - Rosucci riceve in area, perde un tempo di gioco e da buona posizione spara alto1' - Via al match!