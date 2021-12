Impresa compiuta! La Juventus Women batte 4 a 0 il Servette e vola ai quarti di finale di Champions League. Di seguito le pagelle del match:- L'avversario più temibile, stasera, è il freddo- Salta con facilità le dirette avversarie, ma sul più bello sbaglia qualche cross di troppo (- Ordinata senza rischiare)- Il 6, in una serata trionfale come questa, è politico. Tanti errori non da lei in fase di impostazione- Il Servette ci prova, soprattutto nel primo tempo, ma al centro della difesa bianconera trova una Salvai sempre concentrata e perfetta negli interventi: leader- Quando salta in sella allo scooter ed accelera non ce n'è per nessuna, come nell'azione del rigore procurato: sgasa e saluta tutte (Dal 75' NILDEN sv)- In versione grinch, spegne ogni speranza del Servette di provare a costruire gioco- Vivacchia in mezzo al campo e sbaglia diversi palloni in fase di impostazione (Dal 79' STASKOVA sv)- Qualche inserimento in meno rispetto al solito, ma è la costante di questa squadra: qualità e quantità (Dal 65'- Quando entra la partita è già indirizzata, gestisce palla e fa scorrere il tempo)- Indossa gli sci, le avversarie si trasformano in paletti, e parte in slalom gigante sulla fascia. A livello europeo è una giocatrice di livello assoluto e lo ha voluto ribadire anche stasera- Glaciale come il freddo di Torino questa sera: fa 2 su 2 dagli undici metri e si regala un'altra notte magica europea- Un altro passo, un'altra gamba, qualità tecniche superiori. Da qui può partire un'altra stagione, a livello individuale (Dal 75' BONFANTINI sv)- Il voto è un bilancio al percorso europeo della Juventus Women. Questa sera l'obiettivo era comandare il gioco e sbloccare presto la partita, e così è avvenuto. Non era semplice, ma ha evitato il rischio sottovalutazione