Si alza il sipario sulla stagione della. Questa sera, tra le mura amiche del campo Ale & Ricky di Vinovo, il primo impegno ufficiale contro il, squadra di Lussemburgo, per il primo turno preliminare della. Tante le difficoltà nel preparare il match, con un gruppo che si è ricomposto sono negli ultimi giorni dopo gli impegni estivi con le nazionali, ma, nelle previsioni, la partita è alla portata delle bianconere che, sul campo, potranno ritrovare ritmo e coesione.: In attesa: In attesa: Jelena Kumer CRO