Eh già, siamo ancora qua. Siamo ancora a Juventus Women-Lione, come l'anno scorso e quello prima ancora. Lo sfondo è sempre quello prestigioso della Uefa Women's Champions League, l'ambientazione quella dell'Allianz Stadium. Le bianconere di Joe Montemurro vogliono cogliere l'occasione per approfittare del momento di difficoltà delle francesi e provare ad indirizzare il discorso qualificazione. La compagine guidata da Bombastor, però, arriva a Torino più agguerrita che mai.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Women: in attesa

Lione: in attesa



Arbitro: Marta Huerta De Aza ESP







Segui la diretta testuale su ilBianconero: