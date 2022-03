di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Un altro passo, un altro capitolo da scrivere, di nuovo per scrivere la storia. La Juventus Women scende in campo oggi, a partire dalle 18:45, per affrontare il Lione nella gara valevole per i quarti di finale di Uefa Women's Champions League. Le bianconere arrivano alla sfida dopo aver superato un periodo difficile, di stanchezza mentale come l'ha definita coach Montemurro. Le francesi, nonostante alcuni acciacchi e indisponibilità, restano le favorite assolute, fino al fischio d'inizio.



IL TABELLINO



Juventus Women-Lione: 0-1



Marcatrici: (Macario 13')



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant; Boattin, Rosucci, Pedersen, Grosso; Hurtig, Girelli, Cernoia. All. Montemurro.



A disposizione: Aprile, Forcinella, Hyyrynen, Nilden, Lenzini, Panzeri, Caruso, Zamanian, Staskova, Bonansea, Bonfantini



Lione (3-5-2): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Mbock; Henry, Damaris, Macario; Cascarino, Malard, Bacha



A disposizione: Holmgren, Paljevic, Sombath, Morroni, Gunnarsdottir, Marozsan, Benyahia, Horan, Cayman, Hegerberg, Laurent



Ammonizioni:



Arbitro: Cheryl Foster WAL



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



13' - GOL LIONE, Macario salta sopra Gama e di testa insacca



1' - OCCASIONE JUVE, Hurtig davanti al portiere, sola, tira a lato



1' - OCCASIONE LIONE, Macario da buona posizione spara alto



1' - Via al match!