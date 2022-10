La Juventus Women esce dalla sfida contro le campionesse d'Europa con un punto preziosissimo in prospettiva qualificazione. Le bianconere partono male, faticano a tenere palla e devono subire gli attacchi delle francesi. Poi, il brutto infortunio di Egurrola preoccupa e spegne le luci in casa francese e la squadra di Montemurro ne approfitta, alzando il baricentro e trovando la rete grazie ad uno spunto di Bonansea.- Tra le migliori in campo, non fosse per quell'uscita avventata che porta all'1 a 0 delle ospiti.- Partita di grande sacrificio, la finisce con le mani sulle ginocchia. Poca spinta ma tanta solidità difensiva. (Dal 77'sv)- Lascia la sbarra del casello alzata, Horan passa dietro ed è libera di andare in gol. Una sola distrazione, ma fatale.- Comincia male, sparacchiando palloni di qua e di là e senza dare impressione di sicurezza e tranquillità. Poi cresce nelle letture difensive e in marcatura.- Dimostra, ancora una volta, di essere tra le più europee delle calciatrici in campo. Davanti ha una Cascarino quasi infermabile. Quasi.- Sparisce tra le maglie delle ex compagne. Forse le gambe tremano un po', fatica ad entrare nel match. (Dal 69'- Lotta, ma non lascia il segno, qualche errore in rifinizione)- Non uno schermo qualsiasi, ma un tubo catodico di quelli anni 90, grossi, che occupano tutta la parete. Si piazza davanti alla difesa e scherma i tentativi offensivi delle francesi. Qualche sbavatura che può diventare pericolosa, ma tanti interventi decisivi. (Dall'88' CANTORE sv)- Fluida in mezzo al campo come lo sciroppo d'acero che cade su una pila di pancake a colazione. Ci mette estro e fantasia, tecnica e grinta. Una delle sue migliori prestazioni in bianconero.- Nel primo tempo sembra intraprendere una personale guerra contro la difesa francese, e ne esce male. Nella ripresa entra con un altro spirito e un altro passo, il gol del pari è tutto merito suo, fino alla deviazione in porta. (Dal 69- Mette brio alla manovra offensiva)- Cala l'elmetto e torna a rimestare nel torbido, il lavoro sporco a cui tanto ci ha abituato nelle ultime partite. Manca il gol, ma è sempre utile per la squadra.- L'anno scorso lo si è ripetuto diverse volte: cosa serve alla Juve per colmare il gap europeo? Fisicità. Ce la mette l'olandese, elettrica negli spunti, granitica nel tenere botta nei contrasti. (Dal 69'- Entra bene, dal suo mancino nascono occasioni pericolose)- Un prima parte di match con diverse note negative. Poi, prima del fischio dell'intervallo, la sua Juve sale di intensità e carattere e porta a casa un punto prezioso. Sono ancora diverse le cose da sistemare, ma di certo la strada sembra essere quella giusta.