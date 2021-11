Giornata di vigilia europea, per le. Domani, infatti, le bianconere varcheranno ancora una volta i cancelli dell'Allianz Stadium, dove sfideranno il Wolfsburg nella terza giornata di. Sfida cruciale, per capire le reali ambizioni della squadra di Montemurro, per provare a dare l'assalto al sogno qualificazione. Oggi, l'ultima sgambata sul campo di Vinovo, per digerire le fatiche della partita di campionato contro la Sampdoria, per sistemare gli ultimi dettagli e, soprattutto, allentare la pressione.