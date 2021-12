"Il Chelsea non finiva una gara senza fare gol in Champions in casa da aprile 2018 contro il Wolfsburg. In campionato da ottobre 2018 contro l’Arsenal. Alla guida delle Gunners c'era sempre Mister Montemurro.Le Juventus Women chiudono il girone di UWCL senza sconfitte e senza subire gol in trasferta: vittoria 3-0 con il Servette, vittoria 2-0 con il Wolfsburg e pari 0-0 con il Chelsea.Pauline Peyraud-Magnin è stata eletta miglior giocatrice della partita. Il portiere bianconero ha effettuato cinque parate.Lisa Boattin è rimasta in campo per tutta la gara anche a Londra: non ha saltato nemmeno un minuto in questa fase a gironi della UWCL.Le Juventus Women ora sono artefici del proprio destino: vincendo il 16 dicembre contro il Servette, si assicurerebbero i quarti di finale. La sfida si giocherà all'Allianz Stadium: non mancate!"