"Il Lione ha vinto 16 delle ultime 17 gare interne giocate in UEFA Women's Champions, l'unica sconfitta è stata quella contro il Paris. L'ultima volta che ha perso in casa contro una squadra non francese nella competizione risale all'aprile 2017 (1-0 contro il Manchester City)".



Lo riporta il sito ufficiale dell'Uefa, in vista del ritorno dei quarti di finale Lione-Juventus Women di questa sera.