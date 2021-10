Che emozione!, fase a gironi di, da giocare in un Allianz Stadium pieno di tifosi. Non c'è molto altro da aggiungere, per restituire l'importanza di una serata come questa. Per le Juventus Women, ma per tutto il movimento calcistico femminile italiano.Di fronte, le vicecampionesse d'Europa del Chelsea. Una corazzata che, però, nell'ultimo incontro giocato con il Wolfsburg ha dimostrato qualche limite difensivo. Sognare è possibile e, come detto da coach: "Adesso ce la giochiamo con tutte!": 0-0Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. A disp: Aprile, Hyyrynen, Nilden, Staskova, Giai, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Beccari, Pfattner, Lenzini. All. Montemurro​Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Leupolz, Ji, Reiten; Kirby, Kerr, Harder. A disp: Musovic, Telford, Nouwen, Ingle, England, Fleming, Mjelde, Charles, Spence, J. Andersson, Fox. All. Hayes​: ​Ivana Martinčić (CRO)- OCCASIONE JUVE, bel cross di Lundorf, Bonansea anticipa tutte di testa ma la palla esce fuori di poco- Tiro di Kerr deviato dalla difesa bianconera, brava Peyraud-Magnin a distendersi e coprire lo specchio della porta- Altra azione pericolosa del Chelsea che buca la difesa bianconera, che poi è brava a chiudere e sventare la minaccia- Prova ad accendersi Harder, che è ben contenuta dalla difesa bianconera- Parte forte la Juve, tiro di Bonansea murato in area da Bright- Via al match!