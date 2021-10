Giornata di vigilia, oggi, della sfida di Uefa Women's Champions League tra. Gli eventi saranno seguiti in diretta da"Juventus Football Club11.00 hrs Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 11.00 alle 11.15) presso Juventus Training Centre di Vinovo (via Stupinigi 182, Vinovo TO)17.30 hrs Conferenza Stampa con l'allenatore e una giocatrice presso Allianz Stadium (Corso Gaetano Scirea, 50, 10151 Torino TO)Chelsea Football Club16.30 hrs Conferenza Stampa con l'allenatore e una giocatrice18.30 hrs Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 18.00 alle 18.15)presso Allianz Stadium (Corso Gaetano Scirea, 50, 10151 Torino TO)".