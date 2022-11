Lapareggia 1 a 1 contro l'prima nel girone e tiene aperto il discorso qualificazione ai quarti di Women's Champions League, si porta a 5 punti ed é in seconda posizione, resta dietro il Lione a 4. Di seguito le pagelle del match.- Vero, sbaglia l'uscita sul pari di Miedema, ma prima é impeccabile e tiene a galla la Juve nei momenti di maggiore difficoltà. Anche nel finale è decisiva- Arranca ma non molla, dalla sua parte l'Arsenal spinge e lei ci mette una pezza come può- La sua posizione una sorpresa? Ormai non più, non é la prima volta che Montemurro la impiega da centrale di difesa e la fiducia riposta viene ripagata alla grande. E' la migliore in campo: un muro- Sbanda una sola volta nel primo tempo; poi sale in cattedra e guida la difesa, fa alzare il baricentro della squadra e non sbaglia più una lettura difensiva- Non particolarmente appariscente, ma mette in fila tante piccole cose buone che aiutano la squadra a uscire dalla pressione inglese e ribaltare l'azione- Gioca a nascondino tra le linee dell'Arsenal. Bravissima nel trovare la posizione e farsi servire, infastidire la difesa avversaria. Brava anche nel rifinire anche se non é sempre precisa (Dall'82' BONFANTINI sv)- Inizia con il freno a mano tirato e diversi errori. Poi aggiusta la mira, anche se la sua gestione del pallone non é sempre ottimale- Un primo tempo anonimo, migliora nella ripresa: dà ordine alla manovra e sfiora il gol con una giocata in area- La miccia arriva vicino all'ordigno, ma poi si spegne sempre. Prova la giocata, ma nella maggior parte dei casi viene rimbalzata dalla difesa (Dall'82' CANTORE sv)- Corse da una parte all'altra del campo per aiutare la difesa, qualità da 10 per innescare le compagne. Bisogna essere grandi calciatrici per interpretare così le due fasi, e lei lo é, a rischio di ripetere una banalità- Nel primo tempo sbaglia tantissimo, ma ancora una volta dimostra che una calciatrice come lei, con le sue caratteristiche fisiche, serve a questa Juve in Europa. Se qualcuno aveva dubbi a riguardo, è adisposizione il replay del gol dell'1 a 0- Non ha sbagliato nulla. Dalla scelta delle prime 11 alla piano gara, la posizione delle interpreti e i movimenti. E' riuscito a mettere in crisi una macchina perfetta - o quasi -, come quella dell'Arsenal