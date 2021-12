Dal sito ufficiale della Juve:A Nyon sono stati sorteggiati i quarti di finale di. Le, che si sono qualificate come seconde nel girone con Wolfsburg, Chelsea e Servette, affronteranno il. Gli altri incroci hanno messo di fronte Bayern Monaco e PSG (la vincente di questa sfida incontrerà in semifinale una tra Juve e Lione), Barcellona e Real Madrid e Arsenal e Wolfsburg.Le francesi hanno vinto il loro girone, precedendo nell'ordine Bayern Monaco, Benfica e Bollklubben Häcken. Per le sette volte campionesse d'Europa il cammino era iniziato con il successo 3-0 in casa del Bollklubben Häcken con i gol di Malard, Macario e l'autogol di Larsen. Nella seconda giornata netto 5-0 al Benfica (Buchanan due volte, van de Donk, Malard e Macario) per poi proseguire con il successo importantissimo sul Bayern: 2-1 firmato Cayman e Henry. Nella successiva sfida con il Bayern è arrivata l'unica sconfitta nel cammino europeo, con il primato poi conquistato con le due successive vittorie: 5-0 in casa del Benfica con doppietta di Ada Hegerberg e gol di Renard, Mbock Bathy e Bruun e 4-0 sul Bollklubben Häcken firmato Macario, Hegerberg, Henry e Cayman.Juve e Lione si sono incrociate già la scorsa stagione in UWCL. La prima storica partita all'Allianz Stadium in Europa è stata proprio contro le francesi, con le bianconere sconfitte 3-2, ma protagoniste di una grande gara. Al ritorno, invece, successo del Lione con il risultato di 3-0.In patria l'OL, dopo 14 scudetti di fila, lo scorso anno ha ceduto il trono al PSG, ma quest'anno è nuovamente al comando a +3 proprio sulle parigine. Solco costruito nello scontro diretto, vinto dal Lione con un netto 6-1 lo scorso novembre.