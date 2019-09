di Cristiano Corbo, inviato ad Alessandria

Tutto esaurito e attesa trepidante: la Juventus Women inizia la sua avventura in Champions League, e lo fa con una delle top della classe, il Barcellona di Cortés. Dopo una vigilia fatta di parole e fiducia, spazio al campo e ai suoi verdetti. Dalle 20.30, in diretta testuale su IlBianconero.com, ecco Juve-Barcellona: un'impresa tutta da compiere, con consapevolezza e fiducia.



JUVENTUS-BARCELLONA 0-0

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Staskova, Girelli, Cernoia. A disp. Bacic, Sikora, Franco, Aluko, Pedersen, Panzeri, Bragonzi. All. Guarino

Barcellona (4-3-3): Panos; Torrejon, Van der Gragt, Maria Leon, Sanchez; Guijarro, Hamraoui, Putellas; Hansen, Hermoso, Mariona. A disp. Font, Serrano, Bonmati, Ouahabi, Pereira, Andujar, Oshoala. All. Cortes LA PARTITA

12' - Stacco di Staskova da ottima posizione: palla debole, para Panos.

10' - Sinistro dalla distanza di Putellas: controlla agilmente Giuliani.

5' - Destro di Hansen dal limite dell'area: palla alta

1' - Inizia il match!