Juventus e Chelsea ancora in campo, già decisa (e senza storia) invece l'altra partita della seconda giornata del girone A di Women Champions League: il, dopo il pareggio per 3-3 nella prima giornata contro le londinesi, ha strapazzato il Servette. Vittoria per 5-0, con reti di Huth, Wassmuth (2), Janssen, Smits. La squadra tedesca sale così a 4 punti in classifica, resta a 0 il Servette, che aveva perso la prima partita contro le bianconere. In attesa di Juventus-Chelsea, che definirà il quadro completo del gruppo dopo le prime due giornate.