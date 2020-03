Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, ha parlato così ai canali federali dell'assegnazione della finale di Champions League femminile 2022 all'Allianz Stadium. Una scelta che ha premiato l'intero movimento italiano, che ha avuto proprio nella Juventus un carro trainante: "​Attraverso l’assegnazione della finale di Champions League viene riconosciuto tutto il lavoro fatto dalla FIGC per promuovere il calcio femminile. Credo che la scelta dello stadio di Torino rappresenti un premio anche per quanto la Juventus, come d’altronde altri club, insieme alla Federazione, sta facendo per la crescita del movimento"