La Juventus Women raggiunge un risultato storico, 0 a 0 contro il Chelsea, e ribalta il tavolo: ora il destino è nelle sue mani. Per la qualificazione, si decide tutto all'ultimo turno. Di seguito le pagelle del match:PEYRAUD-MAGNIN 8 - Blinda a doppia mandata la porta bianconera. Magari non bellissima a livello stilistico, ma a chi importa? È efficace e respinge anche l'impossibile: la migliore in campo, è merito suo se la Juventus rimane in partitaLUNDORF 5.5 - Tanta sufficienza con il pallone tra i piedi e tanti palloni persi a favore delle calciatrici avversarie. Anche lei, come lo compagne, ha il merito nel finale di alzare la concentrazione e respingere l'assedio delle padrone di casaLENZINI 5.5 - Per la prima volta dal suo ritorno alla Juventus, le gambe tremano e affiora l'inesperienza a certi livelli della calciatrice classe '98. Tante imprecisioni che diventano pericolose quando il Chelsea ne approfitta. Una prestazione non sufficiente, ma è comunque uno step di crescita necessarioSALVAI 7.5 - Una partita Old School: nessun fronzolo, unico obiettivo è proteggere la porta, obiettivo da raggiungere con grande caparbietà e determinazione, con ogni mezzo necessarioBOATTIN 6 - Soffre e in fase di spinta non è brillante come al solito, ma in un modo o nell'altro riesce a metterci una pezzaROSUCCI 6 - Generosa come al solito, ma spesso viene sovrastata dalle avversarie e non riesce a gestire palla. Sul finire, trova energie nel serbatoio di riserva e dà una grossa mano a respingere l'assalto finale del ChelseaPEDERSEN 6 - Fatica anche lei, come tutte nel mezzo, ma riesce a dare equilibrio quando tiene il palloneZAMANIAN 5.5 - Il pallino del gioco è interamente nei piedi del Chelsea e, in una partita di questo tipo, dove bisogna più interdire che costruire, soffre tanto (Dal 63' CARUSO 6 - Dà una mano a spezzare la manovra avversaria)BONANSEA 6 - Si sacrifica e nelle poche occasioni che ha davanti, prova a far male e mandare in panico la difesa avversariaGIRELLI 6.5 - Alla voce generosità e sacrificio si trova la sua foto, stasera. Fa un lavoro preziosissimo di protezione del pallone. Tiene palla, prende il fallo, fa girare la squadra, davanti è il punto di riferimento della squadra (Dal 73' STASKOVA 6 - Prosegue il lavoro di Girelli)HURTIG 5.5 - Stasera fatica tanto ad entrare nel vivo del gioco e il suo apporto è scarso sia in attacco che in fase difensiva (Dal 73' BONFANTINI 5.5 - Perde un pallone sanguinoso al 90', non ha spazio per liberare la gamba in contropiede)All. MONTEMURRO 7.5 - La sua Juventus sa dominare il gioco, quando serve, e sa soffrire, sacrificarsi, fare quadrato, come stasera. un risultato storico e la qualificazione ad un passo.