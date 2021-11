La Juventus Women si gode la vittoria sul campo del Wolfsburg nella 4^ giornata di Champions League femminile. Dopo il 2-0 maturato in Germania, le bianconere hanno potuto osservare il risultato dell'altra partita del girone. Il Chelsea ha faticato più del previsto per avere la meglio sul fanalino di coda del girone, il Servette: le Blues si sono imposte per 1-0 grazie a un gol esattamente a metà ripresa di Samantha Kerr.

Questa la classifica del girone a 2 giornate dal termine:

CHELSEA 10

JUVENTUS 7

WOLFSBURG 5

SERVETTE 0