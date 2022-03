di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Le parole di Bompastor, coach del Lione, e Egurrola, calciatrice delle francesi, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus Women.



Bompastor: “Ho molto rispetto per la Juventus, se si sono qualificate eliminando il Chelsea vuol dire che hanno qualità, ci aspetta una partita complicata. Nelle ultime uscite abbiamo avuto una rosa ristretta e diversi infortuni, centrocampo decimato e dobbiamo farci i conti. Domani il contesto è diverso, noi amiamo misurarci in contesti di livello, abbiamo fiducia ma sappiamo di dover tenere sotto controllo tutto. Spero di riuscire a godere della tecnologia a disposizione di questo stadio, una forma di equità con le squadre maschili. Per quel che riguarda le assenti sono contenta di avere una rosa abituata a questi livelli. Il livello del calcio italiano? Ha una progressione interessante, abbiamo visto ai Mondiali che le giocatrici esprimevano qualità di gioco, la Juve è il club principe in Europa, non è un caso siano arrivate qui. Montemurro? Se si guarda al gioco di queste squadre non si può non comprendere l'evoluzione, si portano in avanti e vogliono segnare ma difendono anche bene. Dal punto di vista tattico Montemurro sa far giocare bene le sue squadre. Penso che la Juve abbia vinto grazie all'esperienza e alla fiducia. L'esperienza dell'anno passato ha avuto il suo peso, guardando alla fase ai gironi non posso non riconoscere la loro capacità di attaccare le partite essendo sempre pericolose”



Egurrola: “Sono stata via per alcuni mesi, adesso mi sento bene e fortunatamente è andato tutto bene, sono felice di essere di nuovo in gruppo. L’anno scorso non ho giocato, mi hanno parlato della squadra e dello stadio, sono molto emozionata, non vedo l’ora di giocare domani, sarà tosta. Siamo assolutamente pronte per questa partita, siamo pronte da quando è cominciata la stagione, vogliamo continuare così, vogliamo fare del nostro meglio e vincere, abbiamo sensazioni positive, sarà una grandissima partita. Stadium? Fa parte della bellezza della Champions, questi stadi aperti per noi, non vedo l’ora di giocare domani e divertirci”.