Di più. L'Arsenal é più forte, più compatto, più tecnico, più in forma dal punto di vista fisico. A volte non basta il cuore e le categorie di differenza si palesano davanti ai nostri occhi, ad indicarci quanta strada ancora ci sia da fare, quanta fatica e duro lavoro all'orizzonte, per provare a colmare sempre più quel maledetto gap che con le big europee ancora c'é. La Juventus Women perde 1 a 0 contro le Gunners e rimanda il discorso qualificazione alle prossime cruciali sfide contro Zurigo e Lione.- Replica l'errore dell'andata, sbaglia i tempi dell'uscita e spalanca la porta al vantaggio inglese. Macchia così una prestazione che nel complesso sarebbe anche buona.- Lo diciamo subito, sul gol non ha colpe. Nell'1 contro 1 se la cava, ma sbaglia parecchio in posizionamento e con palla tra i piedi. A volte appare persa per il campo.- Si prende qualche rischio di troppo, ma nel complesso ci mette una pezza e non commette grossi errori.- Come all'andata é scoglio sul quale si infrangono diversi tentativi offensivi dell'Arsenal. Ma é roccia porosa e goccia dopo goccia le inglesi trovano il modo di perforarla. Brutto errore nel gol dell'1 a 0, non segue la diretta avversaria che mette il cross nel mezzo per Miedema: da qui l'insufficienza.- Tra le migliori, senza dubbio. Tra le poche che grazie al piede educato riesce a superare e allentare la prima pressione dell'Arsenal, senza chiedere permesso. Anche in fase di copertura sbaglia poco e niente.- Nella formazione schierata a inizio partita é data come mezzala, la verità è che gioca molto più avanzata, andando a coprire la porzione di terreno tra il centrocampo e la difesa avversaria. Quando - e purtroppo sono poche volte -, il pallone arriva tra i suoi piedi, nascono le occasioni più pericolose per le bianconere. (Dal 65'- Non riesce a lasciare segno e sfruttare la maggiore freschezza).- Male nel gol dell'1 a 0. Perde completamente di vista Miedema che parte dal centro del campo per andare a concludere in area. Anche nella gestione della palla é troppo scolastica e compassata. (Dal 79' GUNNARSDOTTIR sv)- Come Atlante si carica sulla schiena il baricentro della Juve e cerca con grande fatica di alzarlo. Tecnica e spunti per rompere la monotonia del match e il dominio Gunners.- Non é al massimo e si vede, prestazione anonima e pochi palloni toccati. (Dal 46'- Aiuta la squadra a risalire il campo)- Pronti via sbaglia un'ottima occasione. Per il resto la sua partita è tanto sacrificio e corse, ma a vuoto. (Dall'89' BONFANTINI sv)- Le sue accelerazioni la portano a sbattere contro il muro inglese, senza trovare una crepa dove andare ad insinuarsi.- La Juve parte bene ma dopo il gol si spegne e non riesce mai a superare la prima linea di pressione dell'Arsenal. Nella ripresa il baricentro si alza, ma questo non coincide con l'aumentare delle occasioni da rete. Qualche dubbio sui cambi, da Caruso fuori a mezz'ora dalla fine a Bonfantini in campo per soli 5'.